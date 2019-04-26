بعد قرار “الكاف”.. مارك ووت يرغب في العودة لتدريب المنتخب الأولمبي

يرغب الهولندي مارك ووت، المدرب المقال من مهامه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في العودة للإشراف على منتخب أقل من 23 سنة من جديد، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة بتأهل “الأشبال” على حساب الكونغو الديموقراطية، بسبب إشراك هذا الأخير للاعب غير قانوني.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المدرب الهولندي يعتبر أنه من حقه العودة لمنتخب أقل من 23 سنة، مادام هذا الأخير باقي في المنافسة بقرار من “الكاف”، كما شدد على أنه هو من كان وراء فضح تواجد لاعب تجاوز سنه العمر القانوني في المنتخب الأولمبي، وهو مدافع مازيمبي، زولا.

وكان ووت قد فشل في تأهيل المنتخب الأولمبي كرويا للدور الإقصائي الثاني والأخير المؤهل للبطولة القارية، التي ستقام شهر نونبر المقبل في مصر، بعد أن انهزم في كينشاسا بهدفين دون رد، وسقط بالرباط بهدف دون رد، كما ظهر المنتخب المغربي بوشجه شاحب في كلتا المبارتين.

جدير ذكره، أن عقد المدرب الهولندي مع الجامعة كان قد انتهى بشكل تلقائي بعد فشله في بلوغ “أولمبياد” طوكيو، غير أن الغموض مازال يلف الطريقة التي ستتعامل بها الجامعة مع ووت في ظل التطور الأخير.