الأسبوع العالمي للتلقيح.. الاستفادة بالمجان ولفائدة جميع المغاربة

بمناسبة الإحتفال بالأسبوع العالمي للتلقيح، تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملات تحسيسية من أجل توعية المغاربة بأهمية أخذ اللقحات بغية الوقاية من الأمراض الخطيرة.

وصرح سعيد عفيف، رئيس جمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس شبكة خبراء التلقيح بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، على هامش اللقاء التحسيسي الذي نظمته وزارة الصحة، مع الجمعيات العالمة لطب الأطفال بالمغرب، بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، (صرح) أن الوزارة عملت على توفير جميع اللقاحات الضرورية، لفائدة الأطفال، والتي يستفيد منها الأطفال المغاربة ينتمون إلى طبقات إجتماعية مختلفة، بشكل مجاني.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة تعمل أيضا على توفير اللقاحات لفائدة المغربيات خاصة اللواتي ينتمين إلى طبقة اجتماعية فقيرة، بهدف الوقاية من أمراض السرطانية الخطيرة مثل سرطان عنق الرحم.

وتابع المتحدث ذاته، إلى أن هذه اللقاحات ستكون متوفرة في جميع المراكز الصحية.

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وقال عفيف إنه يجب على المغربيات أخد تلقيح للوقاية من أمراض السرطانية، من سنة التاسعة إلى 14 سنة، وذلك من أجل الوقاية من أنواع الخطيرة لمرض السرطان.

هذا، وأكد بنعزوز محمد، المسؤول عن البرنامج الوطني لتمنيع في وزارة الصحة،في حديثه مع “اليوم 24″، أن المغرب إستطاع خلال 30 سنة القضاء على الأمراض الفتاكة بفضل التلقيح، كما أصبح المغرب يتوفر على جدول وطني لتلقيح يضاهي مجموعة من الدول المتقدمة.

وتابع، على أن هذا الجدول تسهر عليه اللجنة الوطنية الاستشارية التقنية لتلقيح والتي تقوم بمراجعة وتحديث التلقيح من أجل تأكد من جودته.