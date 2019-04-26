بوطازوت تستعد للاحتفال بزفافها

تحتفل الفنانة دنيا بوطازوت، يوم السبت المقبل، في مدينة سلا، بحفل زفافها بحضور عائلتها، ومقربين منها، وبعض الفنانين.

وعقدت بوطازوت قرانها في عيد الحب الماضي، لكنها أنكرت ذلك عندما طرحت عليها الصحافة الموضوع، قبل أن تؤكد أخبار زواجها للمرة الثانية، بإقامة حفل الزفاف.

وسبق أن عاشت بوطازوت تجربة الزواج مع وديع برادة، قبل أن ينفصلا عن بعضهما بعد سنة واحدة فقط من الارتباط.

وعلى الصعيد الفني، تشارك بوطازوت في سلسلة رمضانية بعنوان “بنت باب الله”، من إخراج فاطمة بوبكدي، وتعرض شهر رمضان المقبل.