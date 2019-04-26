استفتاء “ماركا”.. حجي يتصدر قائمة”أحسن لاعب في التاريخ” و”حملة رجاوية لدعم الظلمي

قامت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة بإحداث استفتاء واسع على موقعها، من أجل اختيار أحسن لاعب في التاريخ، في عدد من الدول من مختلف قارات العالم، من بينها المغرب، حيث اختارت هذه الصحيفة ثلاثة من أبرز الأسماء التي مرت في تاريخ الكرة المغربية، ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد الظلمي، محمد فرس، ومصطفى حجي.

ويتقدم مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب المغربي حاليا، وواحد من ألمع الأسماء التي مرت في تاريخ المنتخب، بالإضافة إلى قيادته الأسود في “مونديال” 1998 الشهير، يتصدر هذا الاستفتاء، متقدما على كل من محمد فرس، نجم “أسود الأطلس” في السبعينيات وواحد من صناع اللقب الإفريقي الوحيد في تاريخ الكرة المغربية، ثم الظلمي، اللاعب الأنيق ونحم المنتخب والرجاء البيضاوي سابقا، الذي يحتل المركز الثالث.

ولحدود كتابة هذه الأسكر، فإن 353 ألف و693 شخص، شاركوا في عملية التصويت على اللاعبين المغاربة، 47 بالمائة منهم صوتوا لصالح مصطفى حجي، 28 بالمائة لأحمد فرس، و25 بالمائة لعبد المجيد الظلمي.

ومن أجل دعم الظلمي في هذا التصويت، وحشد أكبر عدد من الأصوات له، وتصدر هذا الاستفتاء، أقدمت عدد من أشهر الصفحات المساندة للرجاء البيضاوي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على شن حملة تحث فيها عشاق النادي على التوصيت للظلمي، الذي غادرنا إلى دار البقاء، في شهر يوليوز من عام 2017، والذي يعتبر من أبرز الأسماء التي مرت في تاريخ الرجاء والكرة المغربية.

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إليكم نتائج هذا الإستفتاء ورابط من أجل التصويت والمشاركة:

https://www.marca.com/futbol/2019/04/24/5cc0258d22601d70698b4597.html