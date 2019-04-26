استقالة قائد الشرطة في سريلانكا على اثر اعتداءات عيد الفصح

استقال قائد شرطة سريلانكا، على أثر اعتداءات عيد الفصح الأحد، التي أسفرت عن مصرع 253 شخصا في هذه الجزيرة الواقعة جنوب آسيا، كما أعلن الجمعة رئيس الجمهورية مايثريبالا سيريسينا.
وقال الرئيس خلال لقاء مع الإعلام، إن “المفتش العام للشرطة قد استقال”، علما أن قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا هو ثاني مسؤول سريلانكي رفيع يغادر منصبه جراء إخفاق السلطات في تفادي الهجمات، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع مساء الخميس.
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