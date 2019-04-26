“ماجيماغ أبل” تفتتح أكبر مركز لعرض الايفون بالمغرب في الدار البيضاء

من أجل توسيع نطاق التواصل مع عملائها داخل المغرب، قامت شركة “أبل” العملاقة، أمس الخميس، بافتتاح معرض مركزها الجديد في الدار البيضاء، عن طريق موزعها “ماجيماغ أبل”، ليكون أكبر مركز في ربوع المملكة.

وعبرت المديرة العامة لشركة “ماجيماغ أبل”، سناء السعداني، في حديث مع “اليوم 24″، عن سعادتها بمشاطرة العملاء، افتتاح المركز الثالث لـ”ماجيماغ أبل”، بعد تأسيس مركزي الرباط وطنجة، منذ عام 1992، مشيرة إلى أن المركز الجديد، بمثابة فضاء لعرض آخر المستجدات في “آبل”، بما في ذلك “الماك والايفون والايباد واللوازم المرتبطة بهم”.

وذكرت السعداني، أن الهدف من المركز هو “التواصل مع الزبون الذي سيتعرف على جميع المنتوجات التكنولوجية، ويجربها”، بحضور اختصاصيين في مجموعة “أبل”، مضيفة أن قوة المركز ستكون في “استمرار خدمة الزبون بعد البيع أيضا”، من خلال توفر مهنيين وحرفيين ضمن شركة “ماجيماغ أبل”، يقدمون خدمة ضمان وإصلاح وفق المعايير الدولية.

ويروم المركز، بحسب المديرة العامة، “تلبية الطلب الداخلي للسوق”، مع لفت الانتباه إلى “التطور الكبير لشركة أبل على المستوى الدولي، وظهور أجهزة جديدة بالإضافة إلى إصدارات جديدة IPhone و IPad والاستخدامات الشخصية والمهنية المرتبطة بها”.

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ويتضمن المركز الجديد لشركة “ماجيماغ أبل”، معرضا لأجهزة أبل ولوازمها، مع تخفيض في الأثمنة، للتشجيع على الشرائ، ومساحات مطورة من أجل الخدمات ذات القيمة المضافة، والعالية مثل الصيانة، والتدريب، بالإضافة إلى مساحة تسمح للزوار بمشاهدة، ولمس، واختبار، أي جهاز قبل شرائه، مع عدة إكسسوارات ومكبرات الصوت.

