طقس الجمعة.. ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن ترتفع درجات الحرارة بصفة ملحوظة بالمملكة مع بروز طقس حار نوعا ما داخل مناطق سوس والشياظمة والجنوب الشرقي للبلاد .
وستتكون بعض كتل الضباب خلال الليل والصباح فوق السواحل الوسطى ، فضلا عن بعض السحب الركامية خلال الزوال فوق الأطلس الكبير والمتوسط .
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي أرجاء المملكة.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى ، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 11 درجة بالهضاب العليا الشرقية ، ومنطقة طنجة ، وداخل مناطق اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و 16 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون مابين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و 24 درجة بالمرتفعات، والسواحل الشمالية والوسطى ، والواجهة المتوسطية والسايس ، والمنطقة الشرقية ، وشمال السواحل الجنوبية ، وما بين 24 و 30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسهول تادلة والرحامنة وعبدة والشياظمة والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 30 و 36 درجة داخل منطقة سوس وجنوب البلاد .
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي ما بين العرائش وطرفاية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .
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