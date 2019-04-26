القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة بحجة الأعياد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم، الجمعة، إغلاقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة "الأعياد".

وأفادت المصادر الفلسطينية بإن قوات الاحتلال شدّد الإجراءات الأمنية في وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية.

وأغلقت قوا الاحتلال العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدة، مع تواجد مكثف للدوريات العسكرية والشرطية، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة.

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وأوضحت المصادر أن إجراءات الاحتلال تسببت في إرباك حركة تدفق المصلين على المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت إجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة خلال الأسبوع الماضي بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهدت هذه الفترة اقتحامات واسعة للمستوطنين إلى مسجد الأقصى.