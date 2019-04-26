استقالة وزير الدفاع السيرلانكي بعد تفجيرات الكنائس

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أعلن وزير الدفاع السريلانكي "روان فيجواردينا" استقالته اليوم الخميس، على خلفية التفجيرات الأخيرة التي ضربت البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت وسائل إعلام سريلانكية قد أفادت بأن انفجارا جديدا وقع صباح اليوم في سريلانكا قرب مدينة بوغودا غربي البلاد. ونقلت قناة "نيوز 1" التلفزيونية عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في منطقة بوغودا الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو. وأشارت صحيفة "Newsfirst" إلى عدم وجود معلومات عن سقوط ضحايا في التفجير الذي لم تكشف ملابساته بعد.
يذكر أن حصيلة التفجيرات الدموية الثمانية التي ضربت عدة كنائس وفنادق الأحد الماضي في مناطق من العاصمة كولومبو ومحيطها بلغت في آخر إعلان رسمي، 359 قتيلا ومئات المصابين.وحظرت سريلانكا، تحليق الطائرات بدون طيار في إطار مساعيها لمنع وقوع مزيد من التفجيرات، وذلك بعد 4 أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن
يذكر أن حصيلة التفجيرات الدموية الثمانية التي ضربت عدة كنائس وفنادق الأحد الماضي في مناطق من العاصمة كولومبو ومحيطها بلغت في آخر إعلان رسمي، 359 قتيلا ومئات المصابين.
وحظرت سريلانكا، تحليق الطائرات بدون طيار في إطار مساعيها لمنع وقوع مزيد من التفجيرات، وذلك بعد 4 أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا في العاصمة كولومبو ومحيطها.
وقالت هيئة الطيران المدني السريلانكية، في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تتخذ هذا الإجراء بالنظر إلى الوضع الأمني الحالي في البلاد.
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