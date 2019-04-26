انت الان تتابع بعد محاولة ثانية لسحب الثقة.. ماي تنجو مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقب يومين من المداولات، لم يوافق قادة حزب المحافظين على تغيير قواعد سحب الثقة، لكن نواب الحزب طالبوا ماي بالتنحي؛ إذا فشلت في تمرير مقترح للبريكست خلال الأسابيع المقبلة

تنفست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الصعداء، عقب فشل محاولةٍ لتغيير اللوائح الداخلية لحزب المحافظين الذي تنتمي إليه، في إطار سعي متزايد ممن يُعرفون بصقور البريكست داخل الحزب، إلى سحب الثقة منها؛ بسبب فشلها حتى الآن في إدارة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتأجيل الخروج إلى 31 أكتوبر المقبل. يأتي ذلك وسط حالة من الانسداد السياسي داخل دوائر الحكم في ويستمنستر، وأمل ضئيل في أن تنجح المفاوضات مع العمال في تمهيد سبيلٍ للخروج بالبلاد من الأزمة.

حاول أعضاء لجنة "1922"، التي تضم نواب الحزب من غير ذوي المناصب الرسمية، تغيير اللوائح الداخلية المنظمة لسحب الثقة من رئيس الحكومة. القواعد الحالية للجنة، تقضي بأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة لا يجوز إلا بعد مرور عام من التصويت السابق حول الأمر، وكانت اللجنة قد اجتمعت بالفعل للتصويت على سحب

حاول أعضاء لجنة "1922"، التي تضم نواب الحزب من غير ذوي المناصب الرسمية، تغيير اللوائح الداخلية المنظمة لسحب الثقة من رئيس الحكومة. القواعد الحالية للجنة، تقضي بأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة لا يجوز إلا بعد مرور عام من التصويت السابق حول الأمر، وكانت اللجنة قد اجتمعت بالفعل للتصويت على سحب الثقة من ماي في ديسمبر الماضي. ماذا سيحدث إذا خسرت تيريزا ماي في تصويت سحب الثقة؟

طرح بعض الأعضاء اقتراحًا بتقليص المدة إلى 6 أشهر، وقال آخرون بإزالة قيد المدة الزمنية، وجعل الأمر متاحًا في أي وقت، وعقب يومين من المداولات، قررت اللجنة إبقاء الأمر كما هو عليه، لكن جراهام برادي، رئيس اللجنة، قال إن نواب الحزب طالبوا رئيسة الوزراء بالتنحي، في حال فشل مجلس العموم في إقرار اتفاق للخروج من الكتلة الأوروبية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف برادي، حسبما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية: "تأسيًا بقرار رئيسة الوزراء وضع جدول زمني لمغادرتها منصبها في حال تم إقرار اتفاق خروج؛ فإننا نسعى إلى قرارٍ مماثل منها في ظروف أخرى، يجب أن يكون لدينا خريطة طريق واضحة". Advertisements في وقت سابقٍ من الشهر الماضي، كانت ماي قد تعهدت بالاستقالة إذا استطاع النواب تمرير مخططها للخروج من الاتحاد الأوروبي، بيد أن تلك المقامرة لم تكن كافية لإقناع المشرّعين البريطانيين بتمريره، وقوبل بالرفض للمرة الثالثة؛ مما عمق من وقع الأزمة السياسية على البلاد، واضُطرت ماي على إثر ذلك لمخاطبة الزعماء الأوروبيين بتأجيل موعد الخروج، الذي كان من المفترض أن يتم في 12 أبريل الفائت، ثم تأخر حتى 31 أكتوبر المقبل. المملكة تنهار.. إسكتلندا تطلب الانفصال عن بريطانيا

وقال مصدر داخل الحكومة البريطانية إن ماي ليس لديها أي نوايا للرد على طلب لجنة "1922"، بشأن المزيد من الوضوح حول خطة تنحيها، بعد أن عادت لتوها من عاصمة أيرلندا الشمالية، بلفاست. وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في وقت سابق، رفض متحدث باسم حزب المحافظين توضيح ما إذا كان الحزب سيبدأ حملته الانتخابية من أجل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة يوم 23 مايو المقبل، وأضافت الصحيفة بأن الحزب والحكومة متمسكان بآمال الحصول على دعم البرلمان لاتفاق خروج، في الوقت المناسب، وتجنب المشاركة في الانتخابات. قبيل عطلة عيد الفصح، حثّت ماي النوابَ على التفكير في القرارات التي يتعين اتخاذها بشكل عاجل بعد عودة الجلسات إلى الانعقاد، لكن الصحيفة البريطانية تقول إنه من غير الواضح متى ستشعر الحكومة بأنها قادرة على تلمس الخطى نحو كسب تأييد البرلمان لخطة الخروج، بخاصةٍ في ظل العلامات الضئيلة على وجود تقدم يُرجى من خلال المفاوضات مع حزب العمال. خطوط ماي الحمراء في مفاوضاتها مع العمال تضعف موقفها

يوم الأربعاء، جددت إيملي ثورنبيري وزيرة الخارجية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، انتقادات حزبها للحكومة، حين حثّت ديفيد ليدينجتون، وزير شؤون مجلس الوزراء، على الالتزام بتقديم تنازلات بشأن القبول بالاتحاد الجمركي مع الكتلة الأوروبية. بدوره، أشار ليدينجتون إلى مزايا مقترح رئيسة الوزراء، وقال إنها تضمن فوائد الاتحاد الجمركي، وأضاف بأن الاتحاد الجمركي كان ضمن سلسلة من الخيارات الأخرى التي تم رفضها من قِبَل النواب. وأردف بقوله: "أعتقد أن هناك محاولات جادّة لإيجاد حل، ومع ذلك، لا أستطيع إخفاء صعوبة الأمر، ذلك أنه يتعين على كلا الحزبين تقديم تنازلات، والوصول لحلول وسطى، لكي ينجح الأمر، ومن ثَم يكون بإمكاننا ضمان أغلبية مؤيدة له".

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