انت الان تتابع روسيا: واشنطن تحضر لعملية عسكرية في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه تتوفر لدى روسيا معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لشن عملية عسكرية ضد فنزويلا. وأضاف ناريشكين للصحفيين: "هناك مؤشرات من هذا القبيل، لكن الوقت وحده سيكشف لاحقا ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطة أم لا"، مشيرا إلى أن الوضع حول فنزويلا لا يزال في غاية التوتر. وشهدت فنزويلا منذ 21 يناير الماضي احتجاجات واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو جراء الوضع المعيشي الصعب للسكان، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وبعد بداية الاضطرابات نصّب رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به دول برئاسة الولايات المتحدة، فيما تؤكد روسيا والصين أن مادورو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، داعيتان لتسوية داخلية يطلقها الفنزويليون.وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت عن تنظيم تظاهرتين، بهدف التصدي للتظاهرات

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