جميلة.. ضحية ألغام الحوثيين تكشف فساد الإخوان

جدة - عمرو شويل كشفت الجريحة اليمنية جميلة قاسم فساد الإخوان المسلمين الموالين لقطر في مدينة تعز، ونهبهم لأموال قدمت لمعالجة جرحى الحرب التي شنها الحوثيون على المدينة الكبرى جنوب صنعاء.

وشكت الجريحة، في تسجيل مرئي، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إهمالها في تركيا التي نقلت إليها للعلاج بعد تعرضها للغم أرضي زرعه الحوثيون في تعز.

وتعرضت جميلة لبتر إحدى ساقيها إثر انفجار لغم أرضي، ونقلت للعلاج في تركيا، لكنها لم تلق الرعاية الصحية المطلوبة.

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وروت المواطنة عن فساد الإخوان، وكذب الأتراك وعذاب السفر، بعد حصولها على قدم صناعية رديئة وثقيلة جدا ضاعفت معاناتها، ومنعتها من السير.

فيما اتهم ناشطون في تعز، القيادي الإخواني حمود المخلافي، بالاستيلاء على أموال علاج الجرحى، وفتح مشروع استثماري في إسطنبول التركية.

ودشن ناشطون يمنيون قبل أيام حملة للمطالبة بالكشف عن أموال طائلة قدمتها منظمات دولية، استحوذت عليها منظمات تابعة للحوثيين وتنظيم الإخوان الممول قطرياً، وقالوا إنهم وثقوا نهب مساعدات قدمتها منظمات دولية، من قبل منظمات وجمعيات إخوانية وحوثية.