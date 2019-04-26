الان تتابع السودان: قائد الدعم السريع يقسم «والله تاني مابنرحم زول فاسد» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، عن إستجلاب خط جديد لمطبعة العملة السودانية، لحل أزمة السيولة حتى تعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً كما كانت في السابق.
وألتقى حميدتي بالقصر الجمهوري وفد إتحاد أصحاب العمل، وبحث معه عدداً من قضايا الراهن الإقتصادي، وكشف خلال كلمته عن بداية دفع ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية.
مؤكداً حرصهم على تأمين شركات ومصانع الذهب بكافة الولايات في أعقاب ظهور تفلتات ونهب لبعضها وقال للوفد: (نحن من الآن ما دايرين كلام دايرين فعل).
وقطع حميدتي بأنهم يعملون بطاقتهم القصوى لتأمني إحتياجات البلاد الضرورية وكشف عن نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد حميدتي بالقول: نحن كمجلس عسكري جاهزون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون، لكن والله تاني مابنرحم زول فاسد وسنكون له بالمرصاد .
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