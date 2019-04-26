مستشار قانوني: الدعم السعودي للشعب الفلسطيني يسير بشكل متوازٍ

قال المستشار القانوني، عادل الأبيوكي، إن «الدعم السعودي للشعب الفلسطيني يسير بشكل متوازٍ لكل القطاعات الفلسطينية المختلفة بقطاع غزه والضفة الغربية ولوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وبين قائلا " وهو ما أوجد التوازن والعدالة لكل الأطراف المتضررة، قبالة الحصار الظالم والمفروض من أكثر من عشرة أعوام كاملة».

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "أنّ الجهود البطولية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتثبيت أركان الحكومة الفلسطينية، وحماية مشروعها الوطني والعروبي، تأتي من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في حماية الثوابت الفلسطينية وحماية مقدراتها، منها سلسلة الاتصالات التي أجراها مع العاهل الأردني لإعادة فتح المسجد الأقصى، أثناء تعرضه للإغلاق المتكرر من قبل الجانب الإسرائيلي المحتل.

مشيراً إلى أنّ السعودية تبني المدارس بفلسطين، وتقدم المساعدات المالية الوفيرة، وتقيم المشاريع التنموية والخدمية، وتهب المساعدات المالية المتنوعة للفلسطينيين منذ سنين طويلة، منشطة بذلك أغلب القطاعات التنموية الفلسطينية بأيادي أبنائها، وأنها العون والمعين لفلسطين وشعبها.