برلماني بحريني: السعودية هي من أفشل صفقة القرن وأعادت إحياء قضية فلسطين

قال عضو مجلس النواب البحريني ونائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، «السعودية هي من أفشل صفقة القرن، وهي من أعاد إحياء القضية الفلسطينية، ومن بث فيها الروح والمكانة في المنطقة والعالم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عزّز حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وبأن لا تنازل عنها».

ولفت في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - إلى محورية الدور السعودي في دعم وصون القضية الفلسطينية، وحماية الثوابت التي تحفظ هويتها ومكانتها وحقوق الشعب الفلسطيني.

موضحاً أن المملكة العربية السعودية هي الصخرة الكبرى التي تتهاوى أمامها كل محاولات التسقيط والتزييف والاختطاف لقضية العرب الأولى.

وأوضح العسومي، في تصريحات لـ«البيان»، من العاصمة البحرينية المنامة، أن الدعم السعودي المستمر للقضية الفلسطينية، على المستويين السياسي والاقتصادي، أوجد لها المناعة بمواجهة دسائس الاحتلال الإسرائيلي التي تراهن على شق الصف، وشراء الذمم، ودعم قوى الاستكبار العالمي، والتي تتعثر أمامها شعارات حقوق الإنسان، إذا ما ارتبطت القضية بما هو عربي أو مسلم.