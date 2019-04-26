مسؤول عراقي: من يهاجمون الكويت لديهم أجندات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت

أكد المستشار في مجلس الوزراء العراقي الدكتور إحسان الشمري أن الأصوات التي تهاجم الكويت مرتهنة بأجندات خارجية.

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وقال الشمري أثناء زيارته للكويت، إن الأصوات التي تهاجم الكويت من حين لآخر لها حساباتها السياسية التي قد لا ترتبط مع الرؤية الرسمية للدولة العراقية تجاه الكويت، وهي لا تؤثر على مستوى العلاقة بين البلدين.

وأضاف أن العراق يسعى إلى حل الملفات العالقة مع الكويت، مشيرا إلى أن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي سوف تشهد التوقيع على اتفاقيات تنظيم الملاحة والربط الكهربائي وتبادل الخبرات مع الجانب الكويتي وبحث موضوع خور عبدالله وملف التعويضات.

وأشار إلى أن الكويت بعد عام 2003 ساندت النظام العراقي في كل المستويات، ليس سياسيا فقط، وإنما اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن هناك رغبة بين الطرفين لفتح صفحة جديدة من العلاقات وطي صفحة الغزو الغاشم الذي تعرضت له الكويت من قبل النظام السابق.