بوتين يتغزل في كيم.. وكوريا: تصرفات سول غدر واستفزاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ موسكو

فيما تغزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في أول قمة تجمعهما أمس، وقال إنه سعيد برؤيته، هددت كوريا الشمالية أمس بالرد، بعد ثلاثة أيام من انطلاق تدريبات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن «أعمال الغدر» التي قامت بها سول «خيبت آمالنا» ومثلت «استفزازا عسكريا».

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وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

وقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الشكر للرئيس الروسي فلادمير بوتين عقب لقائهما، مؤكدا أنه يأمل في إجراء مزيد من المناقشات المثمرة والبناءة في المستقبل، بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى تقديم ضمانات أمنية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

والتقى الزعيمان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في أول قمة رسمية تجمعهما، وقال بوتين لكيم «أنا سعيد برؤيتك هنا»، مضيفا أنه يأمل في أن يساعد في حل الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فيما يتعلق ببرنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.