أوامر إيران تدفع الحوثيين للانتحار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصف مصدر محلي مواصلة تمدد الحوثيين باتجاه المحافظات الجنوبية بأنه انتحار جديد على أسوار المحافظات التي انسحبوا منها منتصف 2015 على وقع القتال من قبل المقاومة الشعبية التي تضم مناطق دمت ومريس وقعطبة والحشاء وضوران، إلى جانب مناطق بمديريات البيضاء، وعقبة ثرة، وذي ناعم، مرورا بالعود بمحافظات إب.

وأشار المصدر إلى معارك عنيفة بين أبناء المناطق الواقعة على الحدود الشطرية سابقا بين الشمال والجنوب في منطقة المشاريح بالضالع، وأن العشرات من الميليشيات سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع، بينهم قائد اللواء 912 مشاة التابع للحوثيين العميد يحيى الكبسي، و9 ضباط آخرون، وأكثر من 110عناصر مسلحة، وتجدد القتال مرة أخرى في منطقتي كرش والمسيمير بمحافظة لحج المتاخمة للعاصمة اليمنية الموقتة عدن، من جهة الشمال، بعد تحريرها قبل أكثر من عام.

ويرى المراقبون أن تحركات الحوثيين تأتي في إطار أوامر إيرانية للاقتراب من السواحل الجنوبية وباب المندب بعد الضغط الأمريكي عليها وعلى صادرات النفط والحرس الثوري الإيراني.

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من جهة أخرى أكد مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تمكنت من السيطرة على جبل الأذناب الاستراتيجي في رازح، وأشار إلى أن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم. وكانت قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في محور كتاف شرق محافظة صعدة.

ودان وزير الإعلام معمر الإرياني بشدة استمرار الميليشيات الحوثية في اختطاف عدد من القيادات النقابية بشركة النفط اليمنية، بينهم رئيس اللجنة النقابية حسان الشرماني، ورئيس فرع الأمانة فهمي محمد المجذوب، ورئيس فرع صنعاء عباس البيلي، ورئيس فرع تعز فائز محمد بشر، وإخفائهم في مكان مجهول منذ الثلاثاء الماضي.

مشاهدات يمنية