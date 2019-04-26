الرئيس المختفي هل يعود قريبا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت متحدثة باسم الحكومة الفيتنامية أمس إن الرئيس نجوين فو ترونج يأخذ حاليا قسطا من الراحة من الإرهاق، وإنه سيعود إلى عمله قريبا، وسط تكهنات بتردي صحته.

ويشار إلى أن ترونج البالغ من العمر 75 عاما، والذي يشغل أيضا منصب أمين عام الحزب الشيوعي الحاكم، لم يظهر علانية منذ الرحلة التي قام بها إلى إقليم كين جيان في جنوب البلاد، خلال يومي 13 و14 أبريل الحالي، مما أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قد أصيب بسكتة دماغية.