ترمب بعد ترشح بايدن: مرحبا جو النائم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سريعا على ترشح نائبه السابق جو بايدن في السباق المقبل على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب على حسابه على تويتر «مرحبا بك في السباق جو النائم».وقال ترمب «آمل فقط أن يكون لديك الذكاء، الذي طالما كان محل شك، لشن حملة أولية ناجحة. هذه الحملة ستكون بغيضة، حيث ستتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمختلة، ولكن إذا نجحت «في الانتخابات التمهيدية الحزبية»، فسوف أراك عند بوابة البداية!».

وكان بايدن أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة عام 2020 عن الحزب الديمقراطي أمس عبر حسابه بتويتر، وعادة ما يطلق الجمهوري ترمب على خصومه ألقابا غير مستحبة.