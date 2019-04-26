رسام الكاريكاتور موسى كارت يعود إلى السجن في تركيا

اسماء السيد - اسطنبول: عاد ستة عاملين سابقين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت إلى السجن الخميس بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة البداية دانت في أبريل 2018 هؤلاء مع ثمانية أعضاء آخرين من طاقم الصحيفة بمساعدة "منظمات إرهابية". وسيمضون أحاكمهم في سجن كانديرا في مدينة قوجه إيلي على بعد حوالى 150 كيلومترا عن اسطنبول.

وثبتت محكمة استئناف في اسطنبول في فبراير الأحكام الصادرة على هؤلاء بالسجن بين سنتين ونصف السنة و14 عامًا. وكانت محاكمة العاملين في الصحيفة المعارضة أثارت انتقادات غربية ومن قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

والموظفون الخمسة الآخرون الذين أعيدوا إلى السجن مع موسى كارت الذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وتسعة أشهر، هم ثلاثة إداريين ومحاسب. ورسام الكاريكاتور الذي كان قد أفرج عنه موقتا، منح الجائزة الدولية للرسم الصحافي العام الماضي.

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وكانت صحيفة "جمهورييت" انتقدت الحكم الصادر على كارت. وقالت "يبدو أن الحزب الحاكم لم يتخل عن فكرة تحييد رسامي الكاريكاتور باحكام قضائية بالسجن".

وبدأت "قضية جمهورييت" في نهاية 2016 مع توقيف حوالى عشرين من العاملين فيها. وقد أصبحت مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016.

وتحتل تركيا المرتبة الـ 175 من اصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".



