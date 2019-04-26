جريحان جراء انفجار في مصنع للصلب في ويلز في المملكة المتحدة

اسماء السيد - لندن: أصيب شخصان بـ"جروح طفيفة" ليل الخميس الجمعة جراء "انفجار" في مصنع "تاتا ستيل" للصلب في بلدة بورت تالبوت في ويلز في المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأكدت شرطة جنوب ويلز في بيان "تلقينا اتصالات عديدة قرابة الساعة 3,35 (2,35 ت غ) تتحدّث عن انفجار"، مضيفةً "حتى الساعة، نعتقد أن هناك جريحين فقط".

وأوضحت الشرطة أن الانفجار مرتبط بـ"قطار يقلّ معدناً منصهراً"، أدى إلى اندلاع حرائق صغيرة وأضرار في بعض المباني الموجودة في الموقع.

وقالت الشرطة نقلاً عن رجال الإطفاء إنه "لا يوجد داعٍ للقلق من تداعيات خطرة لدخان الحرائق". وأكدت كذلك الخدمة الجوية للشرطة الوطنية إرسالها لمروحية إلى المكان.

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وفي بيان نشر على تويتر، قال الفرع البريطاني لهذه الشركة الهندية العملاقة لتصنيع الصلب "يمكننا التأكيد أن اثنين من عمالنا أصيبا بجروح طفيفة جراء انسكاب للحديد السائل لدى تواجدهما في المصنع".

وأضافت الشركة "أطفئت كل الحرائق الآن. وأطلق تحقيق" في الحادثة.

وشركة تاتا ستيل هي من أكبر شركات قطاع تصنيع الصلب في بريطانيا، وتنتج في مصانعها في بورت تالبوت ولوارن في ويلز نحو 3,5 مليون طن من الصلب في العام، لاستخدامات متنوعة، مثل السيارات ومواد البناء.