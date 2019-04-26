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الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة.. وتحرك عاجل في لوس أنجلوس

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحصبة عادت للولايات المتحدة قال مسؤولون أميركيون إن انتشار الحصبة على مستوى الولايات المتحدة دفع مسؤولي قطاع الصحة إلى وضع عشرات الأشخاص في الحجر الصحي في اثنتين من جامعات لوس أنجلوس، هما جامعة كاليفورنيا وجامعة ولاية كاليفورنيا.

يجيء هذا في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة بالحصبة منذ أعلنت القضاء على الفيروس عام 2000.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أكدت حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة هذا العام حتى الآن. وتركز عدد كبير من حالات الإصابة في ولايتي نيويورك وواشنطن.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن كاليفورنيا أكدت 38 حالة إصابة.

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والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.

 ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير، الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار المرض، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، لا تزال هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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