الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة.. وتحرك عاجل في لوس أنجلوس

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحصبة عادت للولايات المتحدة

يجيء هذا في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة بالحصبة منذ أعلنت القضاء على الفيروس عام 2000.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أكدت حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة هذا العام حتى الآن. وتركز عدد كبير من حالات الإصابة في ولايتي نيويورك وواشنطن.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن كاليفورنيا أكدت 38 حالة إصابة.

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والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.

ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير، الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار المرض، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، لا تزال هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.