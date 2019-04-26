شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة بالشؤون الصينية: زيارة السيسى لبكين تنعكس على تفاهمات بين الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رشا كمال، الخبيرة فى الشأن الصينى، أن الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق الثانى للتعاون الدولى، سيكون لها مكاسب اقتصادية عديدة لمصر، خاصة أن القاهرة كانت من أوائل الدول التى وقعت على هذا المنتدى.

وأضافت الخبيرة فى الشأن الصينى، لـ"الخليج 365"، أن أهمية هذا المنتدى تكمن فى أن هذا المنتدى يقوم على مبدأ التشاركية، أى أن كل دولة تقدم أن تقدمه للآخرين وتستفيد من الدول الأخرى المشاركة فى هذا المنتدى، موضحا أن هذه الزيارة ستنعكس بمزيد من التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبكين.

ولفتت الدكتورة رشا كمال، إلى أن التفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين ستنعكس بشكل إيجابى على الوضع الاقتصادى المصرى، لافتة إلى أن الزيارة التى يجريها الرئيس السيسى ليست الأولى بل سبقها 5 زيارات تدل جميعها على التوجه الجيد للقيادة المصرية نحو شرق أسيا.