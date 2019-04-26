محمد بن راشد: الإمارات تدعم كل جهد دولي تنموي

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "العولمة الاقتصادية هي الطريق الأمثل لترسيخ نمو مستدام في الاقتصاد الدولي"، مشيراً إلى أن "العالم اليوم بحاجه لمبادرات اقتصادية كبرى بهذا الحجم لتسريع النمو الاقتصادي العالمي".
ولفت إلى "الإمارات تدعم كل جهد دولي تنموي، وأن التعاون الصيني العربي سيؤثر بشكل إيجابي كبير في مشروع طريق الحرير الجديد نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للعالم العربي كرابط بين الشرق والغرب".
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