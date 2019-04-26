خارجية تركيا: نسعى لإقناع واشنطن بالسماح للشركة النفطية "توبراش" بمواصلة شراء النفط من إيران

أكدت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "​أنقرة​ تسعى لإقناع ​واشنطن​ بالسماح للشركة ​النفط​ية "توبراش" بمواصلة شراء النفط من ​إيران​".

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.