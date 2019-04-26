ناشطون مؤيدون لمادورو يحتلون سفارة فنزويلا في واشنطن

أعلنت السلطات الأميركية أنها مستعدة لطرد ناشطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحتلون سفارة بلدهم في واشنطن، شرط أن يطلب ذلك زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.
ويشكل المبنى المؤلف من أربعة طوابق في العاصمة الأميركية، محور مواجهة بين مادورو وغوايدو الذي اعترفت به واشنطن وحكومات أكثر من خمسين بلدا رئيسا انتقاليا لفنزويلا.
ومنذ أسبوعين، تحتل مجموعات يسارية متطرفة وناشطون سلميون السفارة، منددين ما يعتبرونه "انقلابا" ضد مادورو. ويرفع هؤلاء لافتات كتب عليها "سلام" و"يسقط أعداء فنزويلا".
وقالت منظمة "كود بينك" إن الهدف هو "منع المعارضة الفنزويلية من الاستيلاء على المبنى الدبلوماسي الذي تملكه الحكومة المنتخبة".
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