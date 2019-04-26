الارشيف / اخبار العالم

ناشطون مؤيدون لمادورو يحتلون سفارة فنزويلا في واشنطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​السلطات الأميركية​ أنها مستعدة لطرد ناشطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ يحتلون سفارة بلدهم في ​واشنطن​، شرط أن يطلب ذلك زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

ويشكل المبنى المؤلف من أربعة طوابق في العاصمة الأميركية، محور مواجهة بين مادورو وغوايدو الذي اعترفت به واشنطن وحكومات أكثر من خمسين بلدا رئيسا انتقاليا ل​فنزويلا​.

ومنذ أسبوعين، تحتل مجموعات يسارية متطرفة وناشطون سلميون السفارة، منددين ما يعتبرونه "انقلابا" ضد مادورو. ويرفع هؤلاء لافتات كتب عليها "سلام" و"يسقط أعداء فنزويلا".

وقالت منظمة "كود بينك" إن الهدف هو "منع المعارضة الفنزويلية من الاستيلاء على المبنى الدبلوماسي الذي تملكه ​الحكومة​ المنتخبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون مؤيدون لمادورو يحتلون سفارة فنزويلا في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا