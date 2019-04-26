منظمة إنسانية: الاشتباه في إصابة أكثر من 100 ألف طفل يمني بالكوليرا

أعلن مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" تامر كيرلس عن الاشتباه في إصابة أكثر من 100 ألف طفل دون سن 15 عاماً ب​الكوليرا​ في ​اليمن​، منذ مطلع العام وحتى 19 نيسان الجاري، بزيادة أكثر من الضعف عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرُا إلى " الكوليرا تنتشر مرة أخرى في أنحاء كثيرة من البلاد، مما يهدد الأطفال والأسر التي التي تعرضت بالفعل لوحشية من سنوات الصراع. لقد أصيب 100 ألف طفل في أقل من أربعة أشهر من عام 2019".

وأوضح أن "المكاسب التي تحققت ضد المرض عام 2018 قد تلاشت أمام أعمال العنف التي لا هوادة فيها. ومع ذلك، أجُبر المزيد من الناس على الفرار من منازلهم. الجوع وسوء التغذية متفشيان. الخدمات الصحية والصحية الحيوية قد تراجعت"، لافتًا إلى أن "عندما تتجمع كافة الجهات لإيجاد حل سلمي وإنهاء الحرب، سيكون الأطفال في مأمن من الكوليرا إلى الأبد. لا يمكن السماح للتقدم الذي تم إحرازه في ستوكهولم بالتوقف".

ودعا كيرلس "جميع الجهات إلى تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​ بحسن نية والعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وتسوية سياسية لإنهاء النزاع"، معربًا عن مخاوفه "من زيادة أعداد الأطفال المصابين بالكوليرا بشكل كبير في المناطق التي يستمر فيها القتال".