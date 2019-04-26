والا: الجيش الاسرائيلي فقد وسائل عسكرية حساسة على الحدود مع قطاع غزة قبل يومين

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن فقدان الجيش الاسرائيلي لوسائل عسكرية حساسة على الحدود مع قطاع غزة قبل يومين.
وزعم موقع "والا" الاسرائيلي أن جنود من كتيبة الهندسة "لاهاف 603" فقدوا 6 مناظير ليلية متطورة ومعدات عسكرية أخرى وذلك خلال تواجدهم على مقربة من قطاع غزة. وقال الموقع إن المعدات العسكرية كانت داخل صندوق في مركبة عسكرية "بيك أب" وخلال عودة المركبة الى قاعدتها القريبة من القطاع فقدت المعدات.
ولفت الى أنه وجرى فتح تحقيق في ظروف الحادث الذي وصف بالخطير جدًا وذلك بالنظر إلى الخشية من وصول المعدات إلى "جهات معادية" حسب تعبير الموقع. وقال الموقع ان هذه المرة هي الثاني منذ بداية العام التي تفقد فيها وسائل قتالية وأسلحة في منطقة الجنوب حيث فقد خلال تدريبات في شهر كانون الثاني من هذا العام منظارين للرؤية الليلية وصندوق للذخيرة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة الى حقن "مورفين" المهدئة.
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