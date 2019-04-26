إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم السريلانكي للتعبير عن التضامن

أضيء برج خليفة الشهير في دبي بألوان العلم السريلانكي مساء امس لإظهار التضامن مع الدولة الآسيوية المطلة على المحيط الهندي والتي شهدت عدة هجمات انتحارية يوم الأحد 21 نيسان تزامنًا مع عيد القيامة.
ويذكر أنه قُتل أكثر من 250 شخص في أكثر من 5 انفجارات منسقة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات التي شنها تسعة مفجرين انتحاريين وفقًا لما أعلنتنه الحكومة السريلانكية.
وتجدر الإشارة إلى أن برج خليفة، وهو أطول برج في العالم، يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، ويقع في وسط دبي ثاني أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة.
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