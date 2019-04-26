إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم السريلانكي للتعبير عن التضامن

أضيء ​برج خليفة​ الشهير في دبي بألوان العلم السريلانكي مساء امس لإظهار التضامن مع الدولة الآسيوية المطلة على ​المحيط الهندي​ والتي شهدت عدة هجمات انتحارية يوم الأحد 21 نيسان تزامنًا مع عيد القيامة.

ويذكر أنه قُتل أكثر من 250 شخص في أكثر من 5 انفجارات منسقة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية ​كولومبو​. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات التي شنها تسعة مفجرين انتحاريين وفقًا لما أعلنتنه ​الحكومة​ السريلانكية.

وتجدر الإشارة إلى أن برج خليفة، وهو أطول برج في ​العالم​، يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، ويقع في وسط دبي ثاني أكبر مدن ​الإمارات العربية المتحدة​.