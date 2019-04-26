التحالف الدولي: مقتل 1291 مدنيا منذ آب عام 2014 جراء العمليات بسوريا والعراق

أعلن "​التحالف الدولي​" عن "مقتل 1291 مدنياً منذ آب عام 2014، خلال عملية ​محاربة داعش​ في ​سوريا​ و​العراق​"، مشيراً إلى أنه "نفذ التحالف 34464 ضربة، في الفترة بين آب 2014 ، وحتى نهاية آذار 2019. وفي هذه الفترة ووفقا للمعطيات المتوفرة القادمة من تقييمات المجموعة العملياتية الموحدة المشتركة، فإن ما لا يقل عن 1291 مدنياً قتلوا جراء الضربات منذ بداية عملية "العزم الصلب".

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