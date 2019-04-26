بارزاني يؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد والتحالف لمواجهة أي تهديد

أعرب رئيس ​حكومة​ اقليم ​شمال العراق​ ​نيجيرفان بارزاني​، عن "الاستعداد لمواجهة أي تهديد إرهابي"، مشيرا إلى "ضرورة التنسيق والتعاون بين ​أربيل​ و​بغداد​ و​التحالف الدولي​ في هذا الصدد".

ولفت إلى "تحسن ​الوضع الاقتصادي​ للإقليم، وتجاوز أزمة السنوات السابقة"، داعيا الدول إلى "استثمار رؤوس أموالها في الإقليم، وإلى مساعدة حكومة الإقليم في الإصلاحات التي بدأت بها في مختلف المجالات".