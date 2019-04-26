بارزاني يؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد والتحالف لمواجهة أي تهديد

أعرب رئيس حكومة اقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، عن "الاستعداد لمواجهة أي تهديد إرهابي"، مشيرا إلى "ضرورة التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي في هذا الصدد".
ولفت إلى "تحسن الوضع الاقتصادي للإقليم، وتجاوز أزمة السنوات السابقة"، داعيا الدول إلى "استثمار رؤوس أموالها في الإقليم، وإلى مساعدة حكومة الإقليم في الإصلاحات التي بدأت بها في مختلف المجالات".
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