عبد اللهيان: النظام السعودي يواجه أزمات داخلية وخارجية خطيرة

أكد مساعد رئيس مجلس الشوري الإيراني للشؤون الدولية ​حسين أمير عبد اللهيان​ أن النظام السعودي يواجه أزمات داخلية وخارجية خطيرة. واشار عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "النظام السعودي بإعدامه 37 مواطناً أثبت أن أزمة شرعيته خطيرة جداً".

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