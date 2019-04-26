"أرامكو": قريبا السعودية ستصبح أهم لاعب عالمي في قطاع الغاز

أكد رئيس شركة الزيت العربية ​السعودية​ "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر أن الشركة ستقوم بتصدير ​الغاز​ من السعودية قريبا، مؤكدا أن المملكة ستصبح أهم لاعب عالمي في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة.

واوضح الناصر في جلسة نقاشية حول "استحداث استراتيجيات تمويل مستقبلية تصمد على مر الزمن من أجل ​اقتصاد​ يمر بمرحلة انتقالية" خلال مؤتمر ​القطاع المالي​ لليوم الثاني، في ​الرياض​، إن لدى "أرامكو" القدرة على التوسع بشدة في مجال الغاز وستضاعف إنتاجها خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وحول التخوف من المركبات الكهربائية، أبدى الناصر، عدم قلقه من هذه المركبات، قائلا: "ليس هناك قلق بشأن المركبات الكهربائية؛ لأنها ستكون أقل من المركبات التي تعتمد على ​النفط​".

وأوضح أن دخل "أرامكو" يبلغ 111 مليار دولار، وهو رقم يضاهي صافي أرباح شركات آبل وغوغل مجتمعة، مبينا أن استراتيجية "أرامكو" كشركة نفط وطنية منحتهم أعلى التقديرات المقدمة في القطاع AAA فيما يتعلق بهياكل الدين ورؤوس الأموال. وشدد على أن "أرامكو" تريد الحفاظ على أقل تكلفة لإنتاج برميل النفط، والمقدرة بنحو ثلاثة دولارات للبرميل الواحد، إذ تريد الشركة أن تبقي التصنيف عند AAA، ويجب الحفاظ على الربحية.

وتابع "​موديز​ منحتنا أعلى تصنيف ممكن عند تقييم "أرامكو" بشكل مستقل".