مصادر قريبة من حزب الله للجمهورية: موقف الحزب معروف من موضوع الموازنة

أكدت مصادر قريبة من "​حزب الله​" لصحيفة "الجمهورية"، ان "موقف الحزب معروف من موضوع ​الموازنة​، وشدّد عليه الامين العام ​السيد حسن نصرالله​، وهو ان لا قبول ابداً بأن تمس الموازنة، او ما يُحكى عن تخفيضات تمس الفئات الفقيرة او أي اجراءات ضريبية من شأنها ان تمسّ الفئات الشعبية، فساعتئذ نكون في مشكلة، فتصبح عندنا مشكلة أكبر وأعمق. وهذا ما شددنا عليه في اللقاءات التي جرت مع المعنيين، وقلنا إنّ هذا هو سقفنا، ونحن ملتزمون به. ومن خلال هذا السقف ستكون مناقشاتنا للموازنة في ​مجلس الوزراء​، وكذلك الامر في ​مجلس النواب​".

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