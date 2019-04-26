ابو سليمان: المسيرة السيادية ازهرت جلاء للجيش السوري عن لبنان

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى انسحاب ​الجيش السوري​ من ​لبنان​ إلى أن "المسيرة السيادية التي انطلقت مع ​المقاومة​ اللبنانية وصولاً الى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وسائر شهداء ثورة الارز، سنوات من النضال والاعتقال والنفي والاضطهاد والاستشهاد ازهرت في 26 نيسان، جلاء للجيش السوري عن لبنان".

من جهته، لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان إلى "أنهم احتلونا فقاومنا، دمروا الحجر و البشر فصمدنا، نهبوا مقدراتنا فواجهنا برأس مرفوع وكف نظيف، انسحب الجيش السوري من لبنان ففرحت دموع الامهات وانتصرت دماء الشهداء وتبقى سيادة لبنان فعل ايماننا اليومي".