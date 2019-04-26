عطالله: نتذكّر انسحاب آخر جندي سوري من لبنان بفضل نضال المؤمنين بالحرية والاستقلال

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى انسحاب الجيش السوري من ​لبنان​ "أننا نتذكّر انسحاب آخر جندي سوري من لبنان بفضل نضال المؤمنين بالحرية والسيادة و​الاستقلال​ على أمل في أن يتكرر المشهد اليوم بعودة ​النازحين​ الى ديارهم بفضل المناضلين الحقيقيين لانهاء هذا الملف سياسياً وديبلوماسياً".

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