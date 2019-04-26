الحريري بحثت مع فاعليات صيدا في التحضيرات لرمضان

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، وعرضت معه الأوضاع العامة والتحضيرات ل​شهر رمضان​ المبارك.

والتقت الحريري، في حضور سوسان، محافظ الجنوب ​منصور ضو​ وقائد منطقة الجنوب الاقليمية العميد غسان شمس الدين، وكان بحث في الأوضاع الأمنية والحياتية في المدينة والتحضيرات لاستقبال شهر رمضان وسبل مواكبة الأنشطة المرافقة لأيام وليالي الشهر الفضيل في المدينة.

ثم انضم الى الاجتماع شفيق الحريري وعدنان الزيباوي ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ ورئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرية الاسلامية في صيدا يوسف النقيب وأمين سر الجمعية المحامي ​حسن شمس الدين​ ومنسق صيدا في "​تيار المستقبل​" أمين الحريري وعضو مكتب منسقية الجنوب مازن صباغ.

بعد ذلك، استقبلت رئيس مصلحة كهرباء الجنوب المهندس سامر عبدالله، واطلعت منه على واقع التغذية في صيدا وسبل تأمين انتظام الكهرباء للمدينة القديمة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وكانت الحريري التقت رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، في حضور المحامي حسن شمس الدين، وعرضت معهما الشأنين الانمائي والحياتي في المدينة.