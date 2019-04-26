خريس: الموازنة لن تكون على حساب الفقراء ولا العسكريين وستطال الكبار

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابية النائب ​علي خريس​ "أننا نواجه المؤامرة تلو المؤامرة، وسنبقى نواجه بذات الإرادة والعزيمة والإيمان بصمود وثبات في مواقفنا ومبادئنا".

واشار خريس خلال إلقائه كلمة في الإحتفال الذي نظمته "​حركة أمل​" و​كشافة الرسالة​ الإسلامية في بلدة ​برج رحال​ قضاء صور بمناسبة ولادة الإمام المهدي في باحة البلدية، الى "ان هذه المؤامرة التي تحيكها الولايات الأمريكية المتحدة ومعها الكيان الصهيوني هذا الكيان الغاصب مؤامرة من سلسلة تلك المؤامرات لإستهداف وطننا وشعبنا وأمتنا وقضيتنا و​فلسطين​ تحت عنوان "صفقة العصر"، هذه الصفقة التي تديرها الادارة الأمريكية وشركاؤها في المنطقة و​العالم​، إنما هذا الأمر يجب ألا يمر ولن يمر بصمودنا والتضحيات و​المقاومة​".

وعلى الصعيد الداخلي، تطرق خريس إلى موضوع الموازنة التي ينتظرها ​الشعب اللبناني​، مؤكدا أن "هذه الموازنة، وهذا قرار واضح، بأن لا تكون على حساب الفقراء ولا على حساب الموظف الصغير أو الوسط ولا الموظف العسكري وحتما ستطال الكبار". واشار الى "الموازنة ستكون تقشفية لأن وضع البلد لم يعد يحتمل أكثر من ذلك".

وألقى كل من الشاعر عباس عياد وصافي شعيب من قصائدهما المبدعة من وحي المناسبة.