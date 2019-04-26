توقيف 4 أشخاص أٌقدموا على سرقة صيدلية "دار السلام" في بلدة شرحبيل

أعلنت المديرية اعلامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 10/3/2019 أقدم أربعة أشخاص على سرقة صيدلية "دار السلام" في بلدة شرحبيل ​قضاء صيدا​ بقوة ​السلاح​، وقد تمكنت ​شعبة المعلومات​ من توقيف ثلاثة منهم، خلال أقل من فترة ساعة على حصول عملية السطو المسلّح، باستثناء المشتبه به الرابع لتواريه عن الأنظار، ويدعى: ب.أ. (مواليد عام 1986، فلسطيني –سوري) ملقّب بـ"دعبول" وهو من أصحاب السوابق في عمليات السطو المسلح على ​الصيدليات​"، مشيرة الى أنه "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تبيّن أنه انتقل من ​مخيم عين الحلوة​ للتواري في مخيم "صبرا" وبتاريخ 24/4/2019 توافرت معلومات، بأنه قد عاد إلى مخيم عين الحلوة".

وكشفت أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة ومن خلال عمليات الرصد، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في ​مدينة صيدا​، وذلك من خلال كمين محكم. ضُبط بحوزته سكين "ست طقّات"، هوية ومزورة، يتنقل بواسطتها. بالتحقيق معه،إعترف بما نسب إليه، كما إعترف بتعاطيه ​المخدرات​، سلم مع المضبوط إلى القطعة المعنية، لإستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".