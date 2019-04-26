توقيف 4 أشخاص أٌقدموا على سرقة صيدلية "دار السلام" في بلدة شرحبيل

أعلنت المديرية اعلامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 10/3/2019 أقدم أربعة أشخاص على سرقة صيدلية "دار السلام" في بلدة شرحبيل قضاء صيدا بقوة السلاح، وقد تمكنت شعبة المعلومات من توقيف ثلاثة منهم، خلال أقل من فترة ساعة على حصول عملية السطو المسلّح، باستثناء المشتبه به الرابع لتواريه عن الأنظار، ويدعى: ب.أ. (مواليد عام 1986، فلسطيني –سوري) ملقّب بـ"دعبول" وهو من أصحاب السوابق في عمليات السطو المسلح على الصيدليات"، مشيرة الى أنه "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تبيّن أنه انتقل من مخيم عين الحلوة للتواري في مخيم "صبرا" وبتاريخ 24/4/2019 توافرت معلومات، بأنه قد عاد إلى مخيم عين الحلوة".
وكشفت أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة ومن خلال عمليات الرصد، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا، وذلك من خلال كمين محكم. ضُبط بحوزته سكين "ست طقّات"، هوية ومزورة، يتنقل بواسطتها. بالتحقيق معه،إعترف بما نسب إليه، كما إعترف بتعاطيه المخدرات، سلم مع المضبوط إلى القطعة المعنية، لإستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص".
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