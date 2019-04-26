الاخبار: محافظ جبل لبنان يمتنع عن إعطاء الإذن لملاحقة رئيس بلدية الجية

أبلغت مصادر وزارية "​الأخبار​" أن "القضاء سيتحرك بشكل حاسم بشأن بلدية ​الجية​ جورج القزي الأسبوع المقبل، وقد يستدعى القزي للمثول مجدداً أمام القاضي ابراهيم"، مشيرة الى أن محافظ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​ يمتنع عن إعطاء الإذن لملاحقة القزي، رغم ورود طلبات عديدة إليه في هذا الشأن.

وأوضح مكاوي لـ"الأخبار" أنّه وردت إليه "ورقة من المدعي العام المالي لإعطاء الإذن بملاحقة رئيس بلدية الجية، لكن من دون أي معطيات"، موضحاً أنّ "هذا ما حال دون إعطاء الإذن الذي يحتاج إلى مستندات ومعطيات، وطلبنا من القضاء المختص تزويدنا بذلك ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأكد مكاوي أنه "متعاونٌ ومتجاوب ولا أغطي أحداً،" لافتاً إلى "أن لا مستندات مالية حول بلدية الجية، على عكس بلدية سبلين التي توفرت بشأنها معطيات واضحة، وأعطيت الإذن بملاحقة رئيسها".