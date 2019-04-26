الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرّقة.
الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة.
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