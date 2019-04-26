جمعية التنمية البيئية نفذت حملة زرع عدد من الأحواض على مدخل قلعة بعلبك

نفذت جمعية التنمية البيئية والسياحية في ​بعلبك​ حملة زرع عدد من الأحواض على مدخل ​قلعة بعلبك​ بالتنسيق مع ​مديرية الآثار​ وبمشاركة عدد من نشاطي ​المجتمع المدني​ بشتول ​الازهار​ التزيينية والمرجان والبيلسان الهندي والتويا واصناف اخرى من الزهور على ان تتابع مع مديرية الاثار للعناية بها وريها.

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