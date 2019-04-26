أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح عباسي مدني

أقيمت صلاة الجنازة الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة على روح السياسي الجزائري عباسي مدني، الذي توفي الأربعاء في مستشفى العاصمة الدوحة، إثر مرض عضال. وحضر الصلاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من أعيان ومسؤولي الإمارة، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء مدني، حيث أقيمت الصلاة في جامع محمد عبد الوهاب أكبر جوامع العاصمة..

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