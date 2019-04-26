إنقاذ 9 أشخاص والبحث عن 25 انقلب قاربهم في البحر الكاريبي

أعلن حرس سواحل جمهورية ترينيداد وتوباجو، أن البحث جار عن 25 فنزويليا، يعتقد أن بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين، فقدوا إثر انقلاب قاربهم في البحر الكاريبي.
وأكد المتحدث باسم حرس سواحل ترينيداد وتوباجو، كيرون
وأعلنت السلطات الفنزويلية، أمس /الخميس/، فقدان عشرات المواطنين بعد غرق قارب أثناء رحلته إلى جزيرة (ترينيداد) في البحر الكاريبي.
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