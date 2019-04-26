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إنقاذ 9 أشخاص والبحث عن 25 انقلب قاربهم في البحر الكاريبي

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أعلن حرس سواحل جمهورية ترينيداد وتوباجو، أن البحث جار عن 25 فنزويليا، يعتقد أن بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين، فقدوا إثر انقلاب قاربهم في البحر الكاريبي.
وأكد المتحدث باسم حرس سواحل ترينيداد وتوباجو، كيرون

فاليري - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 9 أشخاص نجو من الحادث، فيما تحاول
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السلطات تحديد عدد المفقودين بدقة، لافتا إلى أنه على الرغم من تسجيل 25 شخصا في القارب، تبين أن 34 شخصا على الأقل كانوا على متنه.
وأعلنت السلطات الفنزويلية، أمس /الخميس/، فقدان عشرات المواطنين بعد غرق قارب أثناء رحلته إلى جزيرة (ترينيداد) في البحر الكاريبي.
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