استقالة قائد شرطة سريلانكا على خلفية اعتداءات عيد الفصح

قدم قائد شرطة سريلانكا استقالته على خلفية اعتداءات عيد الفصح الأحد التي أسفرت عن مصرع 253 شخصاً.

وأعلن رئيس الجمهورية مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، نبأ استقالة قائد الشرطة. وقال الرئيس، خلال لقاء مع الإعلام، إن "المفتش العام للشرطة قد استقال".

بذلك، يصبح قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا ثاني مسؤول سريلانكي رفيع يغادر منصبه جراء إخفاق السلطات في تفادي الهجمات، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع مساء أمس الخميس.

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كانت التقارير أفادت بأن السلطات السريلانكية وصلتها تحذيرات باحتمال حدوث هجمات إرهابية وشيكة على كنائس. لكنها لم تتصرف لمنعها.

ونفى الرئيس سيريسينا، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن يكون أن أبلغ بتلك التحذيرات.