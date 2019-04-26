كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستخبارات الأمريكية تطلق حساباً على "انستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، حساباً على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على نحو تسعة آلاف متابع.

ولم تنشر "سي آي إيه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض الكتب. ومن بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات.

وعلى الجدار المحاذي للمكتب، لوجة كتب عليها: "أريد أن أسافر حول العالم".

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ويأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاماً.

وقالت الوكالة في بيان: "نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي آي إيه، التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون".

وأضافت "عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية".

وأطلقت الوكالة في عام 2014، حساباً على تويتر بفكاهة. وكتبت: "لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى".