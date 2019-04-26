كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء أحمد المسماري: خطة "الكماشة" مستمرة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات تتقدم بشكل فعال جنوب طرابلس، مضيفا أن المعارك متواصلة لتطبيق خطة "الكماشة حول العدو".

وأوضح المسمار خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الجيش الوطني الليبي يلتزم بقواعد الاشتباك، حيث عمدت القوات إلى منع تنفيذ الضربات التمهيدية الجوية أو المدفعية قبل دخول القوات البرية، من أجل المحافظة على حياة المدنيين.

وبدأ الجيش الوطني الليبي في 4 أبريل الجاري عملية عسكرية ضد المليشيات التي تسيطر على طرابلس، وسط ترحيب شعبي، بعد سنوات من المعاناة تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

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وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي تمكن من السيطرة على مناطق شاسعة في طرابلس تمتد من ترهونة إلى معسكر صلاح الدين، مرورا بمنطقة قصر بن غشر.

وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي استهدف بغارات جوية معسكرات للميليشيات المسلحة في تاجوراء، كانت تحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى آليات عسكرية.

وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي لم يرفض وقف إطلاق النار لإخراج المدنيين من مناطق الاشتباكات في محيط طرابلس، مؤكدا في الوقت نفيه على أن الجيش يريد ضمان عدم استغلال الميليشيات لهذه الخطوة.

وخاطب المسماري منظمات حقوق الإنسان قائلا إن ميليشيات طرابلس ستتخذ المدنيين دروعا بشرية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب مستمرة ولا رجعة عنها.