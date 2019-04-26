كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جميلة قاسم".. ضحية ألغام الحوثيين وفساد الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الجريحة اليمنية جميلة قاسم فساد الإخوان المسلمين الموالين لقطر في مدينة تعز، ونهبهم لأموال قُدمت لمعالجة جرحى الحرب التي شنها الحوثيون على المدينة الكبرى جنوب صنعاء.

وشكت الجريحة في تسجيل مرئي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إهمالها في تركيا التي نقلت إليها للعلاج بعد تعرضها للغم أرضي زرعه الحوثيون في تعز.

وتعرضت جميلة لانفجار لغم أرضي بتر رجليها، ونقلت للعلاج في تركيا، لكنها لم تلق الرعاية الصحية المطلوبة.

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وشكت المواطنة من فساد الإخوان، وكذب الأتراك وعذاب السفر، بعد حصولها على أقدام صناعية رديئة وثقيلة جدا ضاعفت معاناتها، ومنعتها من السير.

واتهم ناشطون في تعز القيادي الإخواني حمود المخلافي، بالاستيلاء على أموال علاج الجرحى، وفتح مشروع استثماري في إسطنبول التركية.

ودشن ناشطون يمنيون قبل أيام حملة للمطالبة بالكشف عن أموال طائلة قدمتها منظمات دولية، استحوذت عليها منظمات تابعة للحوثيين وتنظيم الإخوان الممول قطرياً.

وقال ناشطون، إنهم وثقوا نهب مساعدات قدمتها منظمات دولية، من قبل منظمات وجمعيات إخوانية وحوثية.