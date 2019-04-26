دراسة.. يجب البكاء مرة في الأسبوع على الأقل وهذه فوائده على صحة الإنسان 

أوصت دراسة أكاديمية، أجريت حديثا في اليابان، بالبكاء، وذرف الدموع، ولو لمرة واحدة على الأقل أسبوعياً، من أجل التمتع بحياة أفضل صحياً.
وأكدت الدراسة العلمية أن البكاء أفضل من الضحك، أو النوم، أو الاسترخاء، أو تناول فنجان من القهوة، وذلك من أجل التخفيف من الضغوط اليومية للحياة.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن مختصا يابانيا يُدعى “هيدفومي يوشيدا” أجرى العديد من أوراش العمل، والمحاضرات، التي تشرح أهمية البكاء، وفوائد ذرف الدموع لتلاميذ، يتوزعون في مختلف أنحاء اليابان، مؤكدا أن التجارب، التي أجراها، أثبتت أن البكاء أكثر فعالية من الضحك، أو النوم لمكافحة الضغوط اليومية للحياة.
ولفت “يوشيدا” الانتباه إلى أن الاستماع إلى الموسيقى المؤثرة، ومشاهدة الأفلام الحزينة، وقراءة القصص المبكية، كلها أشياء مفيدة في مكافحة ضغوط الحياة، وتؤدي إلى تحسين المزاج العام للشخص، كما توفر صحة أفضل لصاحبها، وتؤدي إلى خفض نبضات القلب، كما تؤدي إلى توفير صحة عقلية أفضل للشخص.
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